Lenda! LeBron James se torna o maior cestinha da história do basquete

LeBron James quebrou mais um recorde, agora fora da National Basketball Association (NBA). Na partida entre o Los Angeles Lakers e o Toronto Raptors, ele se tornou o maior pontuador da história do basquete mundial.

O jogador marcou 23 pontos, deu quatro rebotes e nove assistências na vitória do Los Angeles Lakers, por 128 a 111. Agora, LeBron tem 49.738 cestas marcadas, enquanto o brasileiro Oscar Shimidt, que era o líder de cestinhas, tem 49.737.

Oscar se aposentou em 1996, já LeBron está com 39 anos e continua jogando.

LeBron também é o primeiro jogador da história a ultrapassar a marca dos 40 mil pontos atuando, no que é considerado o melhor basquete do mundo, a NBA, onde ele soma 25.4 pontos, 7.3 rebotes e 8.1 assistências.

