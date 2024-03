Imagens do chefe de equipe da Red Bull com uma funcionÃ¡ria vazam na internet

Christian Horner assumiu o cargo de chefe de equipe da Red Bull na Fórmula 1 em 2005. Conquistou até agora sete títulos de piloto e seis de construtores. Mas ele foi acusado de comportamento coercitivo em relação a funcionárias no dia 05 de fevereiro. Porém, foi inocentado da acusação nesta quarta-feira (28).

A Red Bull anunciou que realizou uma investigação interna, e concluiu que a acusação é falsa. Mas hoje (29), imagens e mensagens que Christian supostamente enviou a uma funcionária da equipe foram reveladas, através de um e-mail anônimo enviado aos veículos de comunicação contendo o link de um Google Drive com os textos e fotos.

As imagens estão sendo investigadas para saber se são verdadeiras ou não, por isso não estão sendo divulgadas. Christian é casado com a ex-Spicy Girl Geri Halliwell desde 2015 e no momento, seguirá a frente da equipe austríaca, visto que o primeiro Grande Prêmio da temporada de 2024 acontecerá no sábado (02).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também