Inscrições abertas! Saiba como garantir sua vaga na Corrida do Pantanal 2024

Foi dada a largada para as inscrições da Corrida Pantanal, a maior corrida de rua da região Centro-Oeste. E para não ficar de fora do evento, que este ano acontecerá no dia 22 de setembro, em Campo Grande, veja como fazer sua inscrição!

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas exclusivamente pelo site oficial. Para que mais pessoas tenham oportunidade de participar da prova, a organização dividiu as inscrições em três lotes. O primeiro lote abriu nesta quinta-feira (11) e ficará disponível até o dia 17 de abril, ou enquanto houver vagas.

Dica importante

Em 2024, os participantes de categorias que exigem comprovação por documentos podem enviar anexos por meio do formulário de inscrição. As categorias são: industriário (cópia da Carteira de Trabalho para comprovar vínculo na indústria); pessoas com deficiência (laudos, atestados médicos ou formulário do atleta-guia - nos casos de deficientes visuais); e elite (currículo de tempos mínimos em provas oficiais, com permit de federações ou confederação).

Confira as principais mudanças

Nova prova: 8 km - A prova de 7 km sai de cena para dar lugar ao percurso de 8 km, em torno do Parque das Nações Indígenas e Parque dos Poderes. A caminhada de 5 km (por dentro do Parque das Nações Indígenas) e a corrida de 15 km (passando pelo centro da cidade) continuam no programa do evento.

Atenção, nova data!

A prova, que tradicionalmente é disputada em outubro, acontece mais cedo neste ano por conta do calendário eleitoral. Não perca os prazos.

