Ito Roque é anunciado como novo técnico do Dourados

Ito Roque foi anunciado nessa terça-feira (19), como novo técnico do Dourados. Aos 56 anos, o treinador estava no Rio Verde-GO e conquistou o título da terceira divisão goiana. Em MS, Ito foi campeão estadual com o Costa Rica, em 2021.

Natural de Araraquara (SP), o técnico tem previsão de chegar a Dourados no início de dezembro para começar os trabalhos da pré-temporada. Trará na bagagem títulos como os do Paulista A3 com o Taubaté, em 2015, e com o Penapolense, em 2011.

Atuando como treinador desde o início dos anos 2000, Ito Roque tem passagens por diversos times, entre eles Mixto (MT), Novorizontino (SP), Juventus (SP) e Ferroviária (SP).

No calendário de 2025, o Dourados irá disputar o Campeonato Sul-Mato-Grossense e a Copa do Brasil, a qual conquistou vaga com o vice-campeonato estadual de 2024. O Operário, atual campeão estadual, também está garantido na competição.

Estadual com novo formato

A 47ª edição do Sul-Mato-Grossense terá um novo formato de disputa. Na primeira fase, os 10 times vão se enfrentar em turno único. Após nove rodadas, os dois primeiros colocados estarão classificados direto para semifinal e os dois últimos serão rebaixados para a série B.

A semifinal também terá jogos de ida e volta, assim como a final. Ao todo, o campeonato terá 55 jogos.

Confira o cronograma de cada fase:

Primeira fase: 19 de janeiro a 1º de março

Quartas de final: 5 e 9 de março

Semifinal: 16 e 23 de março

Final: 30 de março e 6 de abril

De acordo com o presidente-interino da FFMS, a proposta do novo formato partiu do vice-campeão de 2024, Dourados.

“Serão dez clubes na mesma chave, todo mundo se enfrentando e isso é muito interessante e atrativo para nós e para o torcedor. Fico feliz que essa proposta partiu de um clube filiado, no caso o DAC, e é essa é uma das novidades para o próximo campeonato”, revelou Petrallás.

Pela primeira vez, os finalistas terão premiação em dinheiro. O campeão ganhará R$ 45 mil e o vice, R$ 25 mil, além de premiações individuais.

"Vamos continuar desonerando os clubes cada vez mais, assumindo o pagamento dos delegados dos jogos, antes de responsabilidade dos clubes mandantes. Isso para que os clubes possam concentrar seus esforços na qualidade do plantel e na gestão interna", completou Petrallás.

Assim como nos anos anteriores, o campeão garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, Copa Verde e Copa do Brasil do ano seguinte. Confira a seguir o cronograma da primeira rodada:

Domingo - 19 de janeiro

FC Pantanal x Dourados

Aquidauanense x Ivinhema

Operário x Águia Negra

Naviraiense x Corumbaense

Costa Rica x Coxim.

JD1 Notícias

