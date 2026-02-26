Menu
Esportes

Ivinhema terá Saraivão à disposição para jogo contra Volta Redonda na Copa do Brasil

CBF liberou o estádio após apresentação de novos laudos para aumento da capacidade de torcedores

26 fevereiro 2026 - 16h23Luiz Vinicius
Clube avançou para a segunda faseClube avançou para a segunda fase   (Franz Mendes/@franzmendes)

O Ivinhema poderá contar com o Estádio Saraivão para a segunda fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, dia 4, quando enfrenta o Volta Redonda, às 18h, horário de Mato Grosso do Sul. A liberação foi feita pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A decisão da liberação aconteceu após o clube apresentar laudos vigentes do Saraivão, aumentando a capacidade e a segurança de pelo menos 4 mil torcedores.

Na primeira fase, a capacidade mínima exigida pela entidade era de 2 mil, e como o Ivinhema avançou para a segunda fase da competição, essa capacidade aumentou para 4 mil torcedores. 

Caso o estádio recebesse desaprovação, uma hipótese era mandar o jogo no Estádio Ninha da Águia, em Rio Brilhante.

O confronto contra o Volta Redonda vale, para o Ivinhema, cota de mais R$ 950 mil. Até agora, o clube sul-mato-grossense acumulou R$ 1,23 milhão nas duas primeiras fases. Se avançar, o Azulão encara o América-RN que, na segunda fase, eliminou o GAS-RO com vitória por 3 a 0.

