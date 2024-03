Jade Barbosa conquista a medalha de ouro no mundial de ginÃ¡stica

O Brasil conquistou uma medalha de ouro na Copa do Mundo de ginástica artística de Antalya, na Turquia, neste domingo de Páscoa (31). Jade Barbosa foi a primeira colocada no solo.

Antes dela, Rebeca Andrade ficou com a prata nas barras assimétricas e Flavia Saraiva foi a segunda colocada na trave.

Jade Barbosa foi a penúltima ginasta a se apresentar e estreou sua série nova, com música de Britney Spears. A brasileira tirou a nota 13.833, suficiente para colocá-la no lugar mais alto do pódio. As francesas Morgane Osyssek-Reimer e Melanie de Jesus dos Santos ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Para finalizar a participação do Brasil no mundial, Diogo Soares conquistou a medalha de prata na barra fixa. Ele somou 13.800 pontos, ficando atrás do espanhol Joel Plata.

A competição faz parte da preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em julho.

