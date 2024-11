JD1TV: Após conquistar medalhas no Taekwondo, Luiz busca vaga nas Olimpíadas de 2028

Luiz Aquino, de 20 anos, se divide entre a vida universitária e os treinos de Taekwondo. Ele cursa Educação Física na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e participa de competições nacionais e internacionais da modalidade.

Recentemente, o atleta sul-mato-grossense conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Universitário, realizado na Colômbia. E também, a prata no III Pan American Series Sub-22, em Cuba.

Agora, o foco do estudante são os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028. Por isso, ele está treinando e buscando participar de campeonatos que possam garantir a vaga no evento esportivo.

