JD1TV: Assembleia decide que Petrallás continuará à frente da FFMS

Representantes de mais de 20 clubes sul-mato-grossenses de futebol se reuniram, na tarde desta sexta-feira (07), em uma assembleia geral extraordinária para discutirem, entre vários assuntos, a permanência do presidente interino da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Petrallás.

O nome de Estevão foi escolhido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após a Operação Cartão Vermelho prender o presidente da FFMS, Francisco Cezário, por um esquema de corrupção e desvio de dinheiro dentro da instituição.

A indicação, no entanto, vinha sendo contestada por alguns times e chegou até mesmo a ir parar na Justiça. Na assembleia de hoje, ficou decidido que ele continuará à frente da Federação até o final do período de 90 dias determinado pela CBF.

No total, entre clubes profissionais e amadores, foram 21 votos a favor, três contra e uma ausência, totalizando 25 votos.

Além disso, também foi aprovada, de maneira unânime, a criação de um grupo, formado pelos presidentes de cinco clubes, que acompanhará o presidente interino pelo período em que estará à frente do órgão.

Irão compor o grupo Gilmar Ribeiro, da Associação Atlética Portuguesa; André Baird, do Costa Rica Esporte Clube (Crec); Iliê Vidal, do Águia Negra; Luiz Bosco Delgado, do Corumbaense Futebol Clube; e Ítalo Milhomem, que representará os times amadores de MS.

Ao JD1, o presidente interino da FFMS afirmou que respeita a decisão da formação da comissão, e que um dos focos é analisar os nomes indicados e garantir que as competições futebolísticas continuem a acontecer no Estado. "Agora sentar, ver os nomes indicados, e o primeiro grande momento é não deixar as competições pararem", afirmou.

Além disso, Estevão disse que outro foco está na escolha de uma nova sede para a FFMS. "O primeiro passo é alugar uma casa e sair daquela situação que está lá, para receber a imprensa, os dirigentes, o tribunal de justiça desportiva, e os árbitros, uma estrutura um pouquinho melhor, sem crítica para trás, mas de uma forma bem responsável", explicou.

Claudio Barbosa, presidente do Comercial, demonstrou sua insatisfação com a decisão, mas afirma que irá respeitar a escolha. Ele foi um dos responsáveis por colocar Estevão na Justiça, contra a decisão da CBF.

