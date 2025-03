JD1TV: Atleta sofre concussÃ£o apÃ³s ser atingida por bastÃ£o em prova de revezamento

Uma prova de revezamento de atletismo nos Estados Unidos terminou de maneira incomum e preocupante. Kaelen Tucker, de 16 anos, competia pela Brookville High School no torneio estadual de 4x200 metros em Lynchburg, quando foi atingida na cabeça por um bastão de uma competidora adversária.

O incidente ocorreu enquanto Tucker ultrapassava a rival para assumir a segunda posição na prova, que valia o título estadual.

Imediatamente após o impacto, Tucker foi atendida pelos médicos devido a uma possível concussão e uma fratura no crânio. A corredora foi retirada da pista e levada para avaliação médica.

"Eu ainda não consigo acreditar. Estou em choque. Estou tentando entender, não acredito que isso aconteceu", disse Tucker à emissora "ABC 13".

Segundo a mãe de Kaelen, Tamarrow, nenhum representante da I.C. Norcom High School, escola rival da Brookville, se desculpou pelo ocorrido. A arbitragem desclassificou a atleta adversária, mas o nome dela não foi revelado.

"Não houve pedido de desculpas. Nem dos técnicos nem da atleta. Nada. Mesmo se foi um acidente, o que eu não acredito que tenha sido", relatou Tamarrow.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, que ainda tentam determinar se o golpe foi intencional ou se tratou-se de um simples acidente durante a competição.

Assista:

