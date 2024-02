JD1TV: Cristiano Ronaldo será investigado por 'gesto obsceno' na Arábia

Cristiano Ronaldo vai ser investigado por uma reação à torcida adversária. No último domingo (25), em partida do Al-Nassr contra o Al-Shabab, o português se irritou com torcedores que gritavam o nome de Lionel Messi. A informação é da imprensa saudita.

Apesar do movimento de Cristiano Ronaldo não ter sido exibido na transmissão oficial da partida, imagens do gesto circularam nas redes sociais. Em campo, o Al-Nassr venceu o Al-Shabab por 3 a 2, pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. Após a partida, Cristiano Ronaldo não se conteve e respondeu aos fãs do Al-Shabab ao colocar as mãos nos ouvidos e fazer um gesto obsceno próximo das suas partes íntimas para comemorar o triunfo. Veja:



Outros casos

Essa não é a primeira vez que Cristiano Ronaldo demonstra irritação ao ouvir o nome de Messi, seu adversário histórico, ser cantado nos estádios árabes. No início do mês, o time do português acabou derrotado pelo Al-Hilal por 2×0 em um amistoso e gritos de “Messi” foram ouvidos na arquibancada e o craque respondeu em campo. Chegou a dizer “eu estou aqui, não Messi”, em imagem captada pelas câmeras. E, na saída para o vestiário, esfregou nas partes íntimas um cachecol jogado pela torcida.

Antes disso, ele chegou a ter um pedido de deportação por fazer um gesto obsceno na Arábia Saudita.

