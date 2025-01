João Fonseca avança às quartas de final do Challenger de Camberra

Saiba Mais Esportes João Fonseca conquista o título do Next Gen ATP Finals

João Fonseca, na madrugada desta quarta-feira (1º), derrotou o croata Duje Ajdukovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, e garantiu vaga nas quartas de final do Challenger 125 de Camberra, na Austrália.

Fonseca, que iniciou 2025 com duas vitórias consecutivas, agora terá pela frente o francês Harold Mayot, atual 116º do ranking da ATP, ainda nesta quarta-feira, às 21h50 (horário de Mato Grosso do Sul).

Com a vitória sobre Ajdukovic, João Fonseca soma 16 pontos no ranking da ATP, o que o projeta temporariamente para a 140ª posição.

Após o Challenger de Camberra, o próximo objetivo de Fonseca será o qualifying do Australian Open, onde ele tentará alcançar, pela primeira vez na carreira, uma vaga na chave principal de um torneio de Grand Slam.

