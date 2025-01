João Fonseca avança às semifinais do Challenger de Camberra

Carla Andréa, com ge

O jovem tenista brasileiro, João Fonseca, garantiu uma vaga nas semifinais do Challenger de Camberra, na Austrália, ao derrotar o francês Harold Mayot por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, na madrugada desta quinta-feira (2).

A vitória marca o oitavo triunfo consecutivo de Fonseca, que continua invicto desde sua conquista no Next Gen Finals, em Jedá, no dia 22 de dezembro de 2024.

A partida foi marcada pelo domínio de João no primeiro set, onde o brasileiro confirmou todos os seus serviços e quebrou o saque do adversário em duas ocasiões. Apesar das quatro oportunidades de quebra criadas por Mayot, Fonseca mostrou segurança e fechou a parcial em 6/2.

No segundo set, o jogo foi mais disputado, com seis quebras de serviço no total. Mayot chegou a liderar por 3 a 1, mas João respondeu e venceu cinco games consecutivos e selando a vitória por 6/3.

Com o resultado, João Fonseca avança para as semifinais, onde enfrentará o britânico Jacob Fearnley em um confronto inédito. A partida está programada para esta quinta-feira, às 22h20 (horário de Mato Grosso do Sul).

O Challenger de Camberra é um dos torneios preparatórios para o Australian Open. Após o torneio, Fonseca disputará o qualificatório do Grand Slam, que começa na próxima segunda-feira (6), busca de uma vaga na chave principal.

