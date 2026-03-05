Menu
Menu Busca quinta, 05 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov DÃ¡ para chegar lÃ¡ - Fev25
Esportes

JoÃ£o Fonseca estreia bem e terÃ¡ Kahachanov pela frente em Indian Wells

Tenista carioca volta a competir na sexta-feira contra russo ex-top 10

05 marÃ§o 2026 - 18h11Luiz Vinicius, com informaÃ§Ãµes da AgÃªncia Brasil
João Fonseca estreou com vitória na competiçãoJoÃ£o Fonseca estreou com vitÃ³ria na competiÃ§Ã£o   (ReproduÃ§Ã£o X / BNP Paribas Open)

Único brasileiro remanescente na chave de simples do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), o carioca João Fonseca, atual número 35 do mundo, terá pela frente na segunda rodada o russo Karen Kashanov, ex-top 10 do ranking na sexta-feira (6). Após um difícil início de temporada, devido a dores na região lombar, João estreou em grande forma em Indian Wells. Na madrugada de quinta (5), ele despachou o despachou o belga Raphael Collignon (77º ) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/4.

Satisfeito com o desempenho na primeira rodada, João era só sorrisos ao final da partida, concluída em 1h43min.

“É sempre bom. Depois dos dois primeiros meses do ano, tive alguns problemas com lesões, mas agora estou recuperando o ritmo”, disse o jovem tenista em entrevista ao site ATPTour.  “Estou me sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta à quadra. Estou me sentindo bem e muito feliz com a forma como joguei hoje”.

No início do ano, João caiu nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 250 de Buenos Aires, no qual defendia o bicampeonato consecutivo. Depois, foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 Rio Open, mas saiu com o título de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo.

Na sexta-feira (6), o tenista carioca fará o segundo duelo da carreira contra Kachanov, atual 16º do mundo. No ano passado, o russo superou João por 2 sets a 1 na segunda rodada do Master 1000 de Paris.

Bia Haddad se despede de Indian Wells - A paulista Beatriz Hadda Maia (67ª no ranking) deu adeus ao torneio de simples, com derrota – a sétima na temporada -  na estreia para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (50ª), por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (5) e 1/6, em duelo que levou 2h15min.

Dupla de Luisa Stefani estreia sexta - Recém-campeã no WTA 1000 de Dubai, a dupla da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski disputa a primeira rodada de Indian Wells às 16h (horário de Brasília) desta sexta (6). Cabeça de chave 2, a dupla enfretará a parceria da chinesa As Jiang Xinyu com a norueguesa Ulrikke Eikeri.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Taça da Copinha
Esportes
Nova seletiva define representante sul-mato-grossense na Copinha de 2027
Zagueiro em atuação pelo RB Bragantino
Esportes
Zagueiro que proferiu fala machista contra Ã¡rbitra de MS Ã© suspenso por 12 jogos
Volta Redonda segue para a próxima fase da competição
Esportes
Ivinhema perde de virada e dÃ¡ adeus ao sonho de seguir na Copa do Brasil
Reunião sobre futebol de base aconteceu na FFMS
Esportes
Novo torneio de base vai movimentar mais de 2.500 jovens em MS
Ivinhema venceu o Independente-AP na primeira fase
Esportes
Ivinhema encara Volta Redonda por classificaÃ§Ã£o inÃ©dita na 3Âª fase da Copa do Brasil
Rayssa Leal é um dos nomes fortes do esporte brasileiro
Esportes
Rayssa, JoÃ£o Fonseca, Yago Dora e Gabriel AraÃºjo concorrem ao Laureus
Rodrygo sofreu grave lesão enquanto atuava pelo Real Madrid
Esportes
Rodrygo sofre grave lesÃ£o no joelho e estÃ¡ fora da Copa do Mundo e da temporada
Filipe Luís iniciou a trajetória na área técnica em 2024, nas categorias de base, até assumir o time principal
Esportes
Fim de ciclo: Filipe LuÃ­s nÃ£o Ã© mais tÃ©cnico do Flamengo
Testes foram realizados no Bahrein
Esportes
CalendÃ¡rio da F1 pode sofrer mudanÃ§as por causa de conflitos geopolÃ­ticos
Caio estabeleceu recorde sul-americano
Esportes
Caio Bonfim ganha prata em etapa mundial da marcha atlÃ©tica na China

Mais Lidas

UPA Universitário, onde aconteceu o caso
PolÃ­cia
Menina de 9 anos morre em UPA de Campo Grande
Cadeia pública - Foto: Ilustrativa / Reprodução
PolÃ­cia
Policiais presos em cadeia na Capital enfrentam riscos em contato com detentos comuns
Douglas Alves Mandu - Foto: Reprodução / Redes Sociais
JustiÃ§a
JustiÃ§a nega medida protetiva a menina que denunciou estupro de pastor em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
PolÃ­cia
Adolescentes matam aula para encontrar homem e sÃ£o abusadas sexualmente em Campo Grande