JoÃ£o Fonseca estreia bem e terÃ¡ Kahachanov pela frente em Indian Wells

Único brasileiro remanescente na chave de simples do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), o carioca João Fonseca, atual número 35 do mundo, terá pela frente na segunda rodada o russo Karen Kashanov, ex-top 10 do ranking na sexta-feira (6). Após um difícil início de temporada, devido a dores na região lombar, João estreou em grande forma em Indian Wells. Na madrugada de quinta (5), ele despachou o despachou o belga Raphael Collignon (77º ) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (2) e 6/4.

Satisfeito com o desempenho na primeira rodada, João era só sorrisos ao final da partida, concluída em 1h43min.

“É sempre bom. Depois dos dois primeiros meses do ano, tive alguns problemas com lesões, mas agora estou recuperando o ritmo”, disse o jovem tenista em entrevista ao site ATPTour. “Estou me sentindo saudável novamente, feliz por estar de volta à quadra. Estou me sentindo bem e muito feliz com a forma como joguei hoje”.

No início do ano, João caiu nas estreias do Aberto da Austrália e do ATP 250 de Buenos Aires, no qual defendia o bicampeonato consecutivo. Depois, foi eliminado na primeira rodada do ATP 500 Rio Open, mas saiu com o título de duplas ao lado do mineiro Marcelo Melo.

Na sexta-feira (6), o tenista carioca fará o segundo duelo da carreira contra Kachanov, atual 16º do mundo. No ano passado, o russo superou João por 2 sets a 1 na segunda rodada do Master 1000 de Paris.

Bia Haddad se despede de Indian Wells - A paulista Beatriz Hadda Maia (67ª no ranking) deu adeus ao torneio de simples, com derrota – a sétima na temporada - na estreia para a espanhola Jessica Bouzas Maneiro (50ª), por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 7/6 (5) e 1/6, em duelo que levou 2h15min.

Dupla de Luisa Stefani estreia sexta - Recém-campeã no WTA 1000 de Dubai, a dupla da paulista Luisa Stefani com a canadense Gabriela Dabrowski disputa a primeira rodada de Indian Wells às 16h (horário de Brasília) desta sexta (6). Cabeça de chave 2, a dupla enfretará a parceria da chinesa As Jiang Xinyu com a norueguesa Ulrikke Eikeri.

