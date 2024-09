Jogador do Fluminense é acusado de racismo durante jogo do Campeonato Carioca Sub-20

O jogador Arthur, do time sub-20 do Fluminense, é suspeito de ter proferido fala racista a um gandula durante jogo contra o Madureira, na manhã deste sábado (14), pelas quartas de final do Campeonato Carioca sub-20.

A partida terminou empatada em 1 a 1, mas como o Fluminense havia vencido o jogo de ida, acabou se classificando para as semifinais do campeonato. Após o confronto, o meia tricolor foi conduzido por policiais militares à 29ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro

De acordo com pessoas ligadas ao Madureira, Arthur proferiu uma fala racista após o gandula demorar a repor a bola em um lance de lateral. O gandula acusou Arthur e relatou o caso. Ainda é apurado se Edilson, capitão do clube do Madureira, também foi vítima de uma fala racista por parte do adversário.

Arthur, o gandula e Edilson foram à delegacia prestar depoimento. Membros do departamento jurídico do Fluminense e da comissão técnica do sub-20 foram até a delegacia acompanhar o acusado. Dirigentes do Madureira também acompanham o caso.

