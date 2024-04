Jogador leva chicotada após partida no futebol árabe

O Al-Ittihad, onde atualmente o francês Karim Benzema joga, perdeu para o Al-Hilal, time de Neymar, por 4 a 1, na final da Supercopa da Arábia Saudita, no Estádio Mohammed Bin Zayed, nos Emirados Árabes Unidos. A derrota foi motivo do jogador Abderrazak Hamdallah, do time derrotado, levar golpes de chicote de um torcedor.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, é possível ver o atacante, que foi o autor do único gol do Al-Ittihad, jogando água no torcedor, que revida com duas chicotadas, antes de ser contido.

Pelo lado do Al-Hilal, a conquista do título aumentou o recorde mundial de vitórias consecutivas do clube comandado por Jorge Jesus, que chega a uma sequência de 34 triunfos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também