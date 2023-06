Jogo beneficente de Éder Militão e amigos acontece no Jacques da Luz

Antes confirmado para acontecer no Estádio Morenão, o jogo beneficente "Amigos Contra a Fome", organizado por Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira, mudou de local e acontecerá no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande.

O horário e a data, no entanto, permanece o mesmo. O encontro entre a população campo-grandense e os astros, influencers e jogadores acontece na próxima terça-feira (27), às 20h30.

A reportagem confirmou com pessoas das organização e ainda pela manhã, houve a divulgação de uma nota em que apresentava a mudança do jogo.

Na nota, a organização do jogo beneficente agradeceu todo o esforço das autoridades e pessoas envolvidas que trabalharam para tentar colocar a partida no Estádio Morenão. "A organização reitera o agradecimento ao Governo do Estado, Ministério Público e Corpo de Bombeiros que não mediram esforços para a viabilização do evento no espaço".

Como ficará a entrada no estádio? De acordo com o apurado, o bilhete será trocado por 3 a 6 quilos de alimentos não perecíveis nos pontos de troca escolhidos. A troca deve ser feita a partir desta segunda-feira (26), nas seguintes lojas:

Ciclo Reis - Loja I: Av. das Bandeiras, 79

Ciclo Reis - Loja II: Av. Coronel Antonino, 1930

Legal Supermercados - Loja I: Av. Júlio de Castilho, 3540

Legal Supermercados - Loja II: R. Alberto Sabin, 1075

O jogo, que tem previsão de ser transmitido ao vivo pelo SporTV, visa arrecadar alimentos, que serão doados a instituições de Campo Grande.

Até o momento, entre os confirmados na partida beneficente, está o ex-jogador Valdo, que é pai de Militão, o youtuber Negrete e MC Daniel, entre outras atrações.

Deixe seu Comentário

Leia Também