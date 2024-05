'Jogo das Estrelas' com Falcão e Marcênio acontece hoje na Capital

Campeão mundial de futsal, com 401 gols marcados pela Seleção Brasileira, Falcão estará no 'Jogo das Estrelas' em Campo Grande, que acontece nesta terça-feira (14). A partida que promete reunir cerca de 2 mil pessoas, acontecerá no Ginásio Guanandizão, a partir das 17h.

Os ingressos estão praticamente esgotados. A disputa foi organizada pelo Campo-grandense Marcênio Ribeiro, que também é jogador de futsal e segue na ativa, o qual foi convocado para a Seleção Brasileira na Copa América 2024.

As atividades do evento começam com os amistosos entre times do Estado, do sub-08 ao sub-12. Logo depois terá a partida entre amigos do Marcênio, seguindo para a disputa da noite, com o time estrelado por Falcão.

O jogo ainda terá ponto de arrecadação de doaççoes para ajudar as vítimas que estão desabrigadas no Rio Grande do Sul, devido as enchentes.

Confira abaixo a programação completa do evento:

Jogos preliminares:

Sub-12: EM Padre José Valentim x EM Elpídio Reis - 17h;

Sub-14: EM Oliva Enciso x EM Prof Fauze Scaff - 17h30;

Sub-8: Chelsea x Pelezinho - 18h;

Sub-10: ABC x Mussi - 18h30;

Sub-11: Augusto x Pelezinho - 19h30;

Amigos do Marcênio - 20h10

Jogo das Estrelas - 21h30

Ingressos

Os ingressos podem ser adquitidos pelo site Sympla.

As entradas já estão no 3º lote, custando R$ 30 para adultos e R$ 10 para crianças + taxa de até R$ 3.

