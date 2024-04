Jogo de ida da final do Carioca acontece neste sábado; veja onde assistir

Nova Iguaçu e Flamengo começam a decidir o campeão do Campeonato Carioca de 2024 hoje (30). As equipes se enfrentam pela partida de ida da final a partir das 16h (horário de Mato Grosso do Sul), no Maracanã.

Vale lembrar que não há vantagem de empate na final. Em caso de igualdade de placar ao fim dos dois jogos, a decisão vai para os pênaltis.

O Flamengo se classificou para as semifinais em primeiro lugar e conquistou a Taça Guanabara, e teve que vencer Fluminense para garantir a vaga.

O Nova Iguaçu foi o segundo colocado na fase inicial do torneio e eliminou o Vasco, com empate em 1 a 1 no primeiro confronto, e vitória por 1 a 0 no jogo decisivo.

O Flamengo contará com os jogadores que voltaram das seleções após a Data FIFA. Já Gabigol, que está suspenso por tentativa de fraude em exame antidoping, não pode atuar e nem treinar.

Enquanto o Nova Iguaçu conta com a volta do volante Fernandinho, que cumpriu suspensão diante do Vasco.

A partida será transmitida pela Band, Bandsports e pelo streaming GOAT. O jogo de volta está marcado para o dia 7 de abril.

