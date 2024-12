Jogo de vôlei com ginásio lotado marca retorno do Guanandizão e movimenta economia local

Saiba Mais Esportes Superliga: Renata vence no Guanandizão e Judson realiza sonho de jogar perto da família

A partida entre Vedacit Guarulhos e Vôlei Renata, que trouxe ao Ginásio Guanandizão, a Superliga Profissional masculina na noite desse sábado (7), carimba o retorno do espaço, como local de grandes eventos de esportes após dois meses de reforma.

Ao todo, foram colocados 7.063,13 m² de placas em toda a cobertura do Ginásio. Os serviços compreendem a montagem de Retrofit de Cobertura em Sistema DecK TPO (placas de polisocianurato). Além de melhorar muito a acústica e a temperatura interna, a instalação desse material acabou também com as goteiras no poliesportivo.

O movimento beneficia ambulantes que aproveitam para comercializarem seus produtos na entrada do Ginásio.

Ao JD1, Amara Lima, 34 anos, conta que acompanha a mãe nas vendas, e que sempre é avisada de qualquer evento pelos encarregados, e relembrou do grande movimento com o show do Sepultura e Credeence Clearwater Revival, "Lotou bastante". Entre doces e bebidas, Amara também vende ingressos, cedidos pela organização, para aqueles que deixam para comprarem de última hora.

Já Rafael Abud Moreno, 34 anos, que mora perto do Ginásio, aproveita qualquer evento para levar seu carrinho de pipoca, com o qual trabalha há 20 anos. "Agora com essa gestão nova, o Guanandizão voltou a ativa, estava abandonado, mas começou a melhorar nos últimos dois anos", contou.

Ao JD1, o Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), Marcelo Miranda, apontou que, apesar de privado, o evento teve apoio do Governo do Estado e conseguiu vender 4.700 ingressos. "Isso mostra que Campo Grande recebe muito bem eventos como esse, aumenta o fluxo turístico, e estimula a gurizada a praticar esporte".



"A gente sabe que o Guanandizão precisa de uma intervenção para modernizar o estádio, nessa questão de acessibilidade, principalmente, mas essa parceria do Governo do Estado, com a Prefeitura viabilizou para que a gente fizesse adequações para oferecer o mínimo de conforto, tanto para os telespectadores quanto aos atletas".

Segundo o secretário, o feedback por parte dos atletas e equipe técnica foi positivo. "Se mostraram super satisfeitos com a receptividade que tiveram aqui em Campo Grande".

O jogo terminou com 3 sets a 0 para o Vôlei Renata . Apesar do Vedacit ter brigado ponto a ponto no primeiro tempo, a equipe de Campinas conseguiu se acertar e manter a vantagem.

No primeiro tempo, o placar ficou 25/23 para o Renata. 25/16 no segundo set e 25/20 no terceiro.

O Vôlei Renata chega ao terceiro lugar na tabela da Superliga Masculino, enquanto o Guarulhos deve buscar vitória nos próximos jogos para sair da vice-lanterna.

