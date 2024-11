Judocas de MS são campeãs no Pan-Americano Sub-13 em Cuba

Judocas de Mato Grosso do Sul colocaram o Estado e o Brasil no lugar mais alto do pódio no Pan-Americano Sub-13, em Varadero, Cuba. Maê Müller foi campeã na categoria faixa laranja até 34 kg e Maria Clara Shiroma venceu na categoria faixa laranja até 52 kg.

Para custear a ida das atletas para a competição internacional, as famílias realizaram ações para arrecadar os R$ 7 mil necessários para cobrir passagens, hospedagem e inscrição.

Todo suporte é reconhecido pelas pequenas lutadoras. Entre tantas conquistas, a maior delas é ter a família por perto, como comentou Maria Clara, que treina no Judô Clube Rocha

"Minha família é muito importante pra mim na parte mental e também financeira. Eles estão lá pra me apoiar nos campeonatos, em tudo, nas conquistas e nas derrotas", disse.

A vitória no Pan-Americano é um grande feito para as judocas, que vêm se destacando no cenário nacional.

“Primeiro ano de sub-13 e ela [Maê] já venho despontando muito bem, foi campeã brasileira, então pra ela é um misto de responsabilidade e felicidade”, garantiu o sensei do Judô Moura, Luís Alexandre.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também