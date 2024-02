Julgamento de Gabigol por tentativa de fraude em antidoping tem data marcada

No dia 18 de março, acontecerá o julgamento de Gabigol, acusado de atrapalhar o exame antidoping, realizado no Ninho do Urubu, no dia 8 de abril do ano passado. Porém, a denúncia do caso só foi feita no dia 21 de dezembro de 2023, pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o julgamento será feito de maneira virtual. O centroavante avisou aos seus advogados que vai comparecer ao julgamento, mesmo a participação sendo opcional.

O jogador do Flamengo irá a julgamento por infração do artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a “fraude ou tentativa de qualquer parte do processo de controle". Em caso de condenação, Gabigol pode ser suspenso por até quatros anos.

O Flamengo se manifestou, e disse estar confiante que o atacante não será suspenso.

