Menu
Menu Busca domingo, 01 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Dá para chegar lá - Fev25
Esportes

Krav Maga dá às mulheres ferramentas para vencer o medo e ganhar confiança através da defesa pessoal

Aulas gratuitas no mês da mulher ensinam técnicas de defesa pessoal e promovem autoconfiança e segurança no dia a dia

01 março 2026 - 11h39Taynara Menezes

Transformar medo em autoconfiança. É isso que o Krav Maga proporciona às mulheres que participam das aulas da Federação Sul Americana de Krav Maga. A técnica de defesa pessoal oferece ferramentas concretas para se proteger de ameaças e agressões, ao mesmo tempo em que fortalece a autoestima e a percepção de segurança no cotidiano.

Em março, mês dedicado às mulheres e em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8, todas as academias da federação promoverão aulões gratuitos. As aulas terão duração de três horas, com pequenas pausas de cinco minutos a cada hora, e ocorrerão nos dias 8 (9h), 21 (15h) e 22 de março (9h).

“Essas aulas são importantes para as mulheres, não só para elas, mas para todas as pessoas entenderem que existem ferramentas, sim, contra qualquer tipo de agressão… é para mostrar exatamente que existem ferramentas para a defesa pessoal. Não precisa de um preparo emocional, o único preparo que você precisa ter é a vontade de vir fazer”, explica o professor Giulio Cesar, responsável pelos treinamentos.

Segundo Giulio, o objetivo dos aulões é mostrar às mulheres como reagir em situações reais de risco. “Essa importância é para a mulher entender realmente que existem condições de se defender dos principais tipos de agressões: puxada de cabelo, estrangulamentos, agarramentos, até mesmo tentativas de estupro, roubos e assaltos de bolsas ou sacolas”, afirma.

A técnica do Krav Maga foi criada na década de 40 por Imi Lichtenfeld, com a ideia de que qualquer pessoa, independente de força física ou sexo, pudesse se defender. No Brasil, a modalidade foi introduzida em 1990 pelo Grão Mestre Kobi Lichtenstein, que hoje preside a Federação Sul Americana de Krav Maga e mantém a metodologia original.

O treinamento aborda diversas situações do dia a dia, incluindo tentativas de roubo de bolsas, puxões de cabelo, enforcamentos e ataques sexuais, sempre ensinando o que fazer e o que não fazer em situações de estresse. “A mulher com certeza vai sair daqui entendendo o que ela pode fazer numa situação real e o que ela deve evitar”, acrescenta Giulio.

Bruna Primão, 16 anos, e sua mãe, Eliana Primão, 50, participam das aulas há um ano e meio e relatam mudanças significativas em sua autoconfiança. “O Krav Maga preparou meu psicológico para lidar com situações de perigo. Me deixou mais tranquila sabendo que meu corpo é capaz de coisas que eu nem imaginava antes”, compartilha Bruna.

Eliana conta que veio através da filha, gostou e ficou. “Ela que me arrastou, agora estamos com a família toda treinando. Me sinto mais confiante, sabendo que qualquer situação que surge eu estou mais preparada. Além disso, aprendemos formas preventivas, como olhar saídas, manter postura atenta, coisas que levamos para o dia a dia”, explica.

Os treinos não só fortalecem o físico, mas também ajudam as mulheres a perceberem o ambiente e a se comportarem de forma preventiva, desenvolvendo atenção, disciplina e confiança, habilidades essenciais para qualquer situação de risco.

Treinamentos gratuitos

Além dos aulões nas academias, a federação oferecerá treinamentos gratuitos para grupos corporativos – empresas, associações e clubes – durante todo o mês de março. Instituições interessadas devem entrar em contato com as academias mais próximas para agendamento prévio.

O Centro de Krav Maga de Mato Grosso do Sul fica na Rua Rui Barbosa, 4430, Centro, Campo Grande-MS. Interessadas em participar dos aulões nos dias 8/3 às 9h00, 21/3 às 15h00 e 22/3 às 9h00 devem realizar as inscrições obrigatórias pelo whatsapp: (67) 9.9221-7470.

Reportar Erro
Sao Julião - Dr Cury

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operário vem de uma sequência de quatro empates que custaram a liderança da primeira fase
Esportes
Embalado pela vaga na Copa do Brasil, Operário quer classificação no Estadual
Daiane Muniz é três-lagoense
Esportes
Daiane Muniz, árbitra de MS, é escalada para apitar Choque-Rei no Paulistão
Chaveamento da Liga dos Campeões
Esportes
Real e City voltam a se encontrar no mata-mata da Liga dos Campeões
O evento contou com a participação do ex-jogador Cafu, campeão da Copa do Mundo 2002
Esportes
Evento para Copa 2027 reforça debate sobre valorização do futebol feminino
Dupla brasileira está na final
Esportes
Dupla "Calderashi" põe Brasil em final inédita no Smash de Singapura
Paulo Rezende foi anunciado pelo Pantanal
Esportes
Pantanal anuncia Paulo Rezende como novo técnico para temporada 2026
Clube avançou para a segunda fase
Esportes
Ivinhema terá Saraivão à disposição para jogo contra Volta Redonda na Copa do Brasil
Operário fez história na Copa do Brasil
Esportes
Operário faz história, vence ASA-AL e segue para a terceira fase da Copa do Brasil
Breno Bidon (Corinthians) e Kaio Jorge (Cruzeiro)
Esportes
Cruzeiro e Corinthians se enfrentam hoje; saiba onde assistir
A reunião aconteceu na sede da FFMS e contou com a participação de dirigentes dos clubes que pretendem participar da competição
Esportes
Com início em maio, série B do Sul-Mato-Grossense 2026 pode ter 12 clubes

Mais Lidas

Homem não pagava pensão há dois anos
Polícia
Homem fica dois anos sem pagar pensão e acaba preso em Campo Grande
O crime teria ocorrido após uma confraternização
Polícia
Funcionário da prefeitura é demitido após acusar secretário de estupro em Campo Grande
Hospital Adventista do Pênfigo - Foto: Encyclopedia Adventist
Saúde
MPMS vê irregularidades sanitárias no Hospital do Pênfigo e cobra providências
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv
Polícia
VÍDEO: Grupo que furtou mais de 30 motos em Campo Grande é desarticulado pela Defurv