Krav Maga dá às mulheres ferramentas para vencer o medo e ganhar confiança através da defesa pessoal

Transformar medo em autoconfiança. É isso que o Krav Maga proporciona às mulheres que participam das aulas da Federação Sul Americana de Krav Maga. A técnica de defesa pessoal oferece ferramentas concretas para se proteger de ameaças e agressões, ao mesmo tempo em que fortalece a autoestima e a percepção de segurança no cotidiano.

Em março, mês dedicado às mulheres e em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8, todas as academias da federação promoverão aulões gratuitos. As aulas terão duração de três horas, com pequenas pausas de cinco minutos a cada hora, e ocorrerão nos dias 8 (9h), 21 (15h) e 22 de março (9h).

“Essas aulas são importantes para as mulheres, não só para elas, mas para todas as pessoas entenderem que existem ferramentas, sim, contra qualquer tipo de agressão… é para mostrar exatamente que existem ferramentas para a defesa pessoal. Não precisa de um preparo emocional, o único preparo que você precisa ter é a vontade de vir fazer”, explica o professor Giulio Cesar, responsável pelos treinamentos.

Segundo Giulio, o objetivo dos aulões é mostrar às mulheres como reagir em situações reais de risco. “Essa importância é para a mulher entender realmente que existem condições de se defender dos principais tipos de agressões: puxada de cabelo, estrangulamentos, agarramentos, até mesmo tentativas de estupro, roubos e assaltos de bolsas ou sacolas”, afirma.

A técnica do Krav Maga foi criada na década de 40 por Imi Lichtenfeld, com a ideia de que qualquer pessoa, independente de força física ou sexo, pudesse se defender. No Brasil, a modalidade foi introduzida em 1990 pelo Grão Mestre Kobi Lichtenstein, que hoje preside a Federação Sul Americana de Krav Maga e mantém a metodologia original.

O treinamento aborda diversas situações do dia a dia, incluindo tentativas de roubo de bolsas, puxões de cabelo, enforcamentos e ataques sexuais, sempre ensinando o que fazer e o que não fazer em situações de estresse. “A mulher com certeza vai sair daqui entendendo o que ela pode fazer numa situação real e o que ela deve evitar”, acrescenta Giulio.

Bruna Primão, 16 anos, e sua mãe, Eliana Primão, 50, participam das aulas há um ano e meio e relatam mudanças significativas em sua autoconfiança. “O Krav Maga preparou meu psicológico para lidar com situações de perigo. Me deixou mais tranquila sabendo que meu corpo é capaz de coisas que eu nem imaginava antes”, compartilha Bruna.

Eliana conta que veio através da filha, gostou e ficou. “Ela que me arrastou, agora estamos com a família toda treinando. Me sinto mais confiante, sabendo que qualquer situação que surge eu estou mais preparada. Além disso, aprendemos formas preventivas, como olhar saídas, manter postura atenta, coisas que levamos para o dia a dia”, explica.

Os treinos não só fortalecem o físico, mas também ajudam as mulheres a perceberem o ambiente e a se comportarem de forma preventiva, desenvolvendo atenção, disciplina e confiança, habilidades essenciais para qualquer situação de risco.

Treinamentos gratuitos

Além dos aulões nas academias, a federação oferecerá treinamentos gratuitos para grupos corporativos – empresas, associações e clubes – durante todo o mês de março. Instituições interessadas devem entrar em contato com as academias mais próximas para agendamento prévio.

O Centro de Krav Maga de Mato Grosso do Sul fica na Rua Rui Barbosa, 4430, Centro, Campo Grande-MS. Interessadas em participar dos aulões nos dias 8/3 às 9h00, 21/3 às 15h00 e 22/3 às 9h00 devem realizar as inscrições obrigatórias pelo whatsapp: (67) 9.9221-7470.

