Líder do Brasileirão, Palmeiras ganha de 1 x 0 do Fluminense

Palmeiras e Fluminense se enfrentaram na tarde deste domingo (3), no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar terminou em 1 x 0, para o Palmeiras. O verdão segue líder da Série A do Brasileirão, com 69 pontos até agora.

O jogo começou com emoção, isso porque o Palmeiras teve dois gols anulados no primeiro tempo do confronto de hoje. O primeiro foi aos 15 minutos, quando Endrick fez a jogada para Breno Lopes marcar, mas o atacante tocou com a mão na bola no início da jogada.

Aos 40, novamente a equipe de vídeo trabalhou: Marcos Rocha cruzou para Breno Lopes fazer 2 a 0, mas a marcação de campo foi de que a bola saiu antes de o lateral fazer a assistência. O VAR concordou e manteve o gol anulado. O Verdão foi para o intervalo vencendo a partida por 1 a 0.

Logo no início do segundo tempo, o árbitro Braulio da Silva Machado havia mostrado o cartão amarelo a Justen, mas foi chamado ao televisor para rever a falta, decidindo então expulsar o lateral do Fluminense.

Aos 12, Palmeiras estava melhor, e com um a mais em campo. No entanto, não foi abertura para mais um gol. A partida encerrou com o placar de 1 x 0.

Outros resultados

Na disputa entre Flamengo e Cuibá, o placar terminou em 2 x 1 para o time carioca. Os gols do Flamengo foram marcados por Luiz Araujo 6' 1T, e Pedro 45+4' também do primeiro tempo. Após o intervalo, Cuibá marcou o primeiro gol da partida, com lance de Clayson aos 79 minutos.

Deixe seu Comentário

Leia Também