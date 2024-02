Liverpool vence Chelsea e conquista sua 10ª Copa da Liga Inglesa

Em sua temporada de despedida do Liverpool, o técnico alemão Jürgen Klopp já garantiu pelo menos um título. O Liverpool conquistou a Copa da Liga Inglesa ao vencer o Chelsea por 1 x 0, gol do zagueiro Van Dijk, na prorrogação neste domingo (25), no estádio de Wembley. Foi a décima conquista do Liverpool, o maior vencedor, na história da competição.

Klopp chegou ao time em 2015, vindo do Borussia Dortmund, e desde então comandou o time na conquista de uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, um Campeonato Inglês, uma Supercopa da Uefa, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra e agora duas Copas da Liga Inglesa.

Além disso, o Liverpool ainda está vivo nas outras competições da temporada. É líder do Campeonato Inglês, está nas oitavas de final da Copa da Inglaterra (enfrenta o Southampton na quarta-feira) e da Liga Europa (disputa a partida de ida contra o Sparta Praga no dia 7 de março).

Klopp, que já anunciou que deixa o comando do Liverpool ao final da temporada, foi obrigado a escalar um time bem diferente do ideal por causa das lesões que atingiram o elenco. Entre os desfalques, estavam jogadores importantes como Alexander-Arnold, Salah, Diogo Jota, Darwin Nunes, Matip e Alisson.

O Chelsea, que faz uma campanha fraca no Inglês (é apenas o 11º colocado), buscava o título para tentar abrilhantar um pouco a temporada.

