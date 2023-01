Mais um? Richarlison concorre ao 'Prêmio Puskás' com gol da Copa do Mundo

É do Brasil, sil sil! O atacante Richarlison pode ganhar mais um prêmio nesta temporada. A Fifa anunciou nesta quinta-feira (12), os indicados ao Prêmio Puskás, de gol mais bonito da temporada. O jogador da Seleção Brasileira concorre com o gol de bicicleta marcado na partida contra a Sérvia, na Copa do Mundo do Catar.

O atacante do Tottenham já venceu a disputa de "Gol Mais Bonito da Copa", e agora entra no páreo concorrendo com gols marcados em todos os campeonatos de clubes e seleções, tanto no futebol masculino como no feminino.

Richarlison terá nomes de peso como adversários no prêmio, Kylian Mbappé e Mario Balotelli são alguns deles. Amandine Henry, Théo Hernández, Alou Kuol, Francisco González Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo , Alessia Russo e Dimitri Payet completam a lista.

O Brasil conta com outras seis indicações no prêmio Fifa The Best: Vini Jr. e Neymar no prêmio de melhor jogador, Debinha na lista de melhor jogadora, Alisson e Weverton no prêmio de melhor goleiro e Pía Sundhage na disputa de melhor treinadora do futebol feminino.

A cerimônia para a entrega dos prêmio será realizada em fevereiro.

