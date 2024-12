Mais um! Vini Jr. é eleito 'Melhor Jogador Iberoamericano'

O brasileiro Vinicius Jr. ganhou mais um prêmio individual em 2024. Depois de outros cinco, o atacante do Real Madrid recebeu o troféu de Melhor Jogador Iberoamericano, entregue pela agência de notícias EFE.

O prêmio foi entregue a Vini Jr no Centro de Treinamento de Valdebebas, pelas mãos do presidente da EFE, Miguel Angel Oliver, e com a presença do ex-jogador brasileiro Roberto Carlos, que também ganhou o mesmo troféu em 1998. " Tomara que não seja o último prêmio, que possam vir mais como esse. Termino o ano com boas sensações", disse.

O atacante brasileiro e os outros jogadores do Real Madrid tiveram uma terça-feira especial no último dia de 2024. Eles fizeram um treino aberto para a torcida, no estádio Alfredo Di Stéfano (que faz parte do CT de Valdebebas), para mais de 6 mil sócios do clube.

O próximo jogo do Real Madrid será já no dia 3 de janeiro, contra o Valencia, fora de casa, pela La Liga. O clube está em segundo lugar na tabela de classificação, com 40 pontos, um a menos do que o líder Atlético de Madrid.

Confira os outros prêmios que o jogador recebeu em 2024:

Fifa The Best;

Melhor jogador da Champions League;

Melhor jogador da Copa Intercontinental;

Melhor jogador da final da Copa Intercontinental;

Globe Soccer Awards (melhor jogador do mundo).

