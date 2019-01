Maradona recebe alta e Pelé manda mensagem de apoio

Saiba Mais Esportes Maradona é internado em Buenos Aires

O "Rei do Futebol", Edson Arantes do Nascimento, Pelé, usou as redes sociais para enviar uma mensagem de solidariedade ao argentino Diego Maradona, um dia depois da alta médica.

O argentino passou por um susto após ter que realizar uma cirurgia, por ter tido uma hemorragia no estômago, Maradona recebeu alta nesta segunda-feira (14) e recebeu uma mensagem de Pelé.

"Diego, eu nunca gosto de saber que um membro do clube de camisas 10 não está bem. Espero que se sinta melhor logo", escreveu Pelé. Que sempre é comparado a Maradona sobre quem é o maior jogador de futebol da história.

Maradona foi hospitalizado no último sábado (12), após ser constatado um sangramento depois de realizar exames de rotina. O campeão mundial de 1986 até se afastou momentaneamente do time que comenda no México, o Dorados-MEX para realizar o tratamento proposto pelos médicos.

No último domingo (13), o eterno craque argentino recebeu alta médica, depois de passar por cirurgia. "Com essa intervenção, ele espera resolver alguns aborrecimentos que costuma ter", declarou à agência de notícias Reuters uma fonte próxima à família de Diego.

