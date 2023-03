Marrocos x Brasil: onde assistir, horÃ¡rio do amistoso e escalaÃ§Ãµes

Um novo ciclo começa para a Seleção Brasileira neste sábado (25). O amistoso contra o Marrocos está marcado para às 18h (MS) e será primeiro desafio depois da queda nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, e da saída do técnico Tite, que passou 6 anos à frente da equipe.

O jogo acontece no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tânger, no norte do Marrocos - o mesmo no qual o Flamengo disputou as duas partidas do Mundial de Clubes este ano.

Para Marrocos, a partida marca o reencontro da seleção com a torcida após a histórica campanha do quarto lugar na Copa do Mundo do Catar. Essa foi a primeira vez que um africano chegou à semifinal do torneio. Diante disso, todos os 65 mil ingressos para o amistoso foram vendidos antecipadamente.

Esse será o terceiro encontro entre as seleções na história. O primeiro foi em um amistoso em 1997, no Recife, vencido por 2 a 0 pelo Brasil. No ano seguinte, o duelo foi reeditado na primeira fase da Copa do Mundo da França, com novo triunfo canarinho: 3 a 0.

A CBF optou por realizar apenas um amistoso nessa data Fifa. Assim, os atletas serão liberados a voltarem a seus clubes já no domingo. Marrocos, por sua vez, enfrentará o Peru, na terça-feira (28).

Escalações prováveis do Brasil

Técnico: Ramon Menezes

Do time titular na derrota para a Croácia, na Copa, somente quatro jogadores iniciarão o jogo contra Marrocos: o zagueiro Éder Militão (que atuou como lateral na última partida), o volante Casemiro, o meia Paquetá e o atacante Vini Junior.

Convocada com 10 caras novas, a Seleção deve ir a campo com pelo menos dois estreantes: o volante Andrey, do Vasco, e o atacante Rony. O interino Ramon Menezes fez mistério e não quis revelar a formação que utilizará.

Ao longo da semana ele testou Vitor Roque no comando de ataque, mas também deslocou Rodrygo para o centro, observando Antony e Rony na ponta direita. O jogador do Palmeiras foi escolhido para ficar com a posição.

A dúvida está no gol. Com Alisson fora da convocação, Ederson e Weverton treinaram como titulares da meta brasileira.

Provável escalação: Ederson (Weverton), Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rony, Rodrygo, Vini Junior.

CLIQUE AQUI e acompanhe o jogo em tempo real pelo ge.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também