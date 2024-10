Mato Grosso do Sul tem representantes no 15º Campeonato Brasileiro de Dadinho

Rio de Janeiro recebe, entre os dias 19 e 20 de outubro, o 15º Campeonato Brasileiro individual de Dadinho, modalidade do futebol de mesa, e Mato Grosso do Sul está com vaga garantida.

Marcus Ohya e Roberto Giolo, atletas do clube Sobotoms, serão os representantes do Estado na competição, mantendo a tradição sul-mato-grossense na disputa, iniciada em 2012.

Seguindo o ranking nacional da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM), Marcus Ohya é o 23º melhor atleta do país, e Roberto Giolo o 93º colocado.

A competição terá participação recorde, somando 192 atletas de todas as regiões do país divididos em grupos, em busca do título no Clube Monte Sinai.

Veja os grupos:

Grupo T

Gianluca (RJ)

Led (DF)

Roberto Giolo (MS)

Elsio (SP)

Washington (RJ)

Bispo (RJ)

Tanoco (RJ)

Betinho (RJ)

Grupo W

Marcus Ohya (MS)

Leonardo (RJ)

João Marcelo (RJ)

Adolpho (DF)

Bonin (RJ)

Nicholas (RJ)

Feliciano (MG)

Natalhia (RJ)

