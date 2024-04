Max Verstappen vence o GP da China pela primeira vez

Depois de levar a melhor na corrida sprint do Grande Prêmio (GP) da China no sábado (20), Max Verstappen venceu pela primeira vez o circuito de Xangai, na madrugada deste domingo (21).

O GP da China marcou o retorno da pista para a Fórmula 1 (F1) após cinco anos. Ausência causada pela pandemia da Covid-19.

Esta foi a 58ª conquista da carreira do tricampeão, que teve Lando Norris na segunda posição e o parceiro de equipe, Sergio Pérez, fechando o pódio.

Esse foi, ainda, o segundo pódio do holandês na etapa asiática. Agora, só há um circuito do atual calendário que Verstappen não foi o campeão, o de Marina Bay, em Singapura.

Com mais uma vitória, o líder do campeonato de pilotos chegou aos 100 pontos, 12 a mais que o vice-líder, Sergio Pérez. A conquista do GP também deixou a Red Bull com 188 pontos na competição de construtores, 37 a frente do segundo lugar, que está ocupado pela Ferrari.

A sexta corrida da temporada de 2024 será o GP de Miami, marcada para o dia 5 de maio.

Confira o resultado do GP da China:

1 - Max Verstappen (RBR)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - Sergio Pérez (RBR)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

5 - Carlos Sainz (Ferrari)

6 - George Russell (Mercedes)

7 - Fernando Alonso (Aston Martin)

8 - Oscar Piastri (McLaren)

9 - Lewis Hamilton (Mercedes)

10 - Nico Hulkenberg (Haas)

11 - Esteban Ocon (Alpine)

12 - Alexander Albon (Williams)

13 - Kevin Magnussen (Haas)

14 - Pierre Gasly (Alpine)

15 - Guanyu Zhou (Sauber)

16 - Logan Sargeant (Williams)

Lance Stroll (Aston Martin)

Daniel Ricciardo (RB) - ABANDONOU

Yuki Tsunoda (RB) - ABANDONOU

Valtteri Bottas (Sauber) - ABANDONOU

