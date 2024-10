Mbappé é investigado por estupro; jogador nega envolvimento

Kylian Mbappé foi citado pelo jornal sueco "Aftonbladet" como um dos investigados pela polícia de Estocolmo em um caso de estupro.

Um mulher teria denunciado um caso de abuso sexual em um hotel em que o jogador do Real Madrid e seus familiares passaram dois dias da semana passada. Mbappé negou envolvimento.

De acordo com o veículo, a investigação foi aberta, mas o nome de Mbappé não é citado diretamente. O promotor responsável pelo caso não quis dar maiores informações sobre o processo, que foi iniciado no último sábado (12).

Nas redes sociais, Mbappé disse que a notícia é tendenciosa por ser publicada um dia antes de uma audiência a respeito do conflito jurídico entre ele e o PSG sobre o pagamento de salários. "Notícias falsas! Está ficando tão previsível, um dia antes da audiência, como se fosse por acaso", disse.

O jogador teria ido para a Suécia de folga, após sofrer uma lesão na coxa, que resultou na sua ausência na Seleção Francesa nesta Data Fifa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também