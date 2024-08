Medina perde a semifinal e vai disputar bronze

O brasileiro Gabriel Medina, tricampeão mundial de surfe, perdeu a semifinal contra o australiano Jack Robnson por 12.33 a 6.33, dando um fim ao sonho brasileiro de conquistar o bicampeonato olímpico no surfe masculino.

Medina chegou com ótimos resultados para enfrentar Robinson, mas sofreu com um mar de poucas ondas no Taiti, só conseguindo surfar uma onda.

O paulista já tinha passado na primeira rodada por Connor O’Leary, do Japão, e Bryan Perez, de El Salvador, e nas oitavas de final por Kanoa Igarashi, também do Japão, e pelo brasileiro João "Chumbinho" Chianca nas quartas de final.

Agora, Medina disputará, ainda nesta segunda-feira (5), o bronze contra o peruano Alonso Correa, que perdeu outra semifinal contra o francês Kauli Vaast.

