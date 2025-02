Memphis Depay é condenado por dirigir embriagado em Mônaco

O atacante do Corinthians, Memphis Depay, foi condenado a quatro meses de prisão pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir com quantidade de álcool no sangue acima do permitido.

O incidente ocorreu em 6 de agosto de 2024, quando o jogador ainda não havia assinado contrato pelo Corinthians. No entanto, a pena está suspensa, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

Além da pena de prisão suspensa, Depay recebeu uma multa de 9 mil euros (cerca de R$ 54 mil) e foi proibido de dirigir no Principado de Mônaco pelos próximos dois anos. A condenação foi confirmada pela imprensa local e pelo Ministério Público do país.

O caso aconteceu quando o atacante holandês conduzia de maneira considerada "arriscada" um Rolls-Royce pelas ruas de Mônaco e acabou sendo abordado pelas autoridades na Praça das Armas.

O teste do bafômetro indicou 1,01 mg/l de ar exalado, o equivalente a mais de 2 g de álcool por litro de sangue, valor que resultou na denúncia e, posteriormente, na condenação.

