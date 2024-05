Veja a lista de contemplados com o bolsa-atleta 2024 em MS

Foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (22), a nova lista dos contemplados pela Bolsa-Atleta do Ministério do Esporte, com 8.716 atletas beneficiados esse é o maior número da história do programa.

Na região Centro-Oeste foram 668 beneficiados, destes 107 são do Mato Grosso do Sul. O processo de indicação dos atletas elegíveis ao Bolsa Atleta é feito pelas entidades nacionais de administração do esporte, como o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e outras confederações, a partir de resultados esportivos obtidos no ano anterior.

“Hoje é um dia muito especial para nós. Mais uma vez, quebramos o recorde no número de beneficiados. Prova do quanto é importante para a vida dos atletas brasileiros os recursos desse programa criado pelo governo Lula, posto em prática pelo Ministério do Esporte e que completa agora 20 anos de existência. Este ano, 8.716 atletas receberão o apoio financeiro essencial para treinar, adquirir equipamentos, custear viagens, enfim, um recurso que dá tranquilidade para que se preparem e representem bem o Brasil em disputas nacionais e internacionais”, disse o ministro do Esporte, André Fufuca.

“O adiantamento da lista de contemplados do Bolsa traz um grande benefício, porque permite que atletas possam receber já no próximo mês. Entendemos a importância de poder contemplá-los com esse benefício o quanto antes no ano de Jogos Olímpicos e, ainda, a menos de 100 dias para os jogos”, afirmou a secretária nacional de Esportes de Alto Desempenho, Iziane Marques.

Confira os nomes dos contemplados

Nome CPF Modalidade Colocação Tipo de Modalidade Subcategoria Estado de Endereço Cidade do Endereço

GUILHERME ADEMILSON DOS ANJOS SANTOS (Atleta Guia) ..787-56 Atletismo Paralímpico Não se aplica Individual Principal MS CAMPO GRANDE SILVANIA COSTA DE OLIVEIRA ..701-70 Atletismo Paralímpico Não se aplica Individual Principal MS TRÊS LAGOAS EDELSON DE AVILA ALMEIDA (Atleta Guia) ..721-88 Atletismo Paralímpico 1º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE EDUARDO NEVES ..911-54 Street 2º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE LUIZ FELIPE DE ALMEIDA AQUINO ..731-29 Taekwondo (Kyorugi) 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE SAYMON BARBOSA SANTOS ..321-30 Vôlei de Praia 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE GABRIEL FERREIRA RODRIGUES ..151-95 Judô de Cegos 3º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE HELLEN CORDEIRO MACHADO ..931-28 Judô de Cegos 1º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE KELLY KETHYLLIN BARROS VICTORIO ..431-17 Judô de Cegos 1º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE PAULO ANDRE GONCALVES DA SILVA ..751-05 Estilo Livre 3º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE THAIS MARIANY SOUZA BORTOLAZZI ..511-06 Águas Abertas 2º Lugar Individual Intermediária MS COSTA RICA IZABELA DA SILVA CHAMORRO ..721-29 Basquetebol 1º Lugar Coletiva Intermediária MS DOURADOS ALDREY GONZAGA MARECO ..671-86 Atletismo Paralímpico 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE AMANDA LIMA LEAL ..511-62 Estilo Livre 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE ASSIRIA DANIELA MAURICIO DA SILVA ..471-61 Estilo Livre 1º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE BENEDITO SANTANA DA SILVA ..111-53 Carabina Paralímpica 2º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE BENILCE DE ARAUJO LOURENCO ..691-34 Judô de Cegos 1º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE BRUNA VIEIRA DE JESUS ..331-70 Atletismo 1º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE CAMILA GEBARA NOGUEIRA YAMAKAWA ..311-31 Judô 3º Lugar Individual Principal MS DOURADOS CLENILZA BARBOSA GONCALVES ..301-05 Carabina Paralímpica 2º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE DAIANE MAILAN DE SOUZA ..711-05 Atletismo Paralímpico 3º Lugar Individual Principal MS DOURADOS DALTON HIAN CAETANO DE ANDRADE ..178-82 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE DENNER TURACA ARANTES ..541-30 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE JAQUELINE DA SILVA TSALIKIS ..621-49 Atletismo Paralímpico 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE JOELMA LACERDA SOUZA ROCHA ..561-62 Atletismo Paralímpico 3º Lugar Individual Principal MS DOURADOS JORGE DIODI NAKASHITA ..491-15 Judô de Cegos 1º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE LEONARDO MORAES DA SILVA MESSIAS AMORIM ..351-05 Atletismo Paralímpico 1º Lugar Individual Principal MS BONITO LIVIA DE SOUZA LIMA ..721-60 Tênis de Mesa 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE LUIZ FERNANDO FELIX DE ALMEIDA ..301-39 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Principal MS DOURADINA LUIZ NELSON NUNES AZEVEDO ..951-53 Carabina Paralímpica 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE LUZIA DE ALCANTARA SANTANA LUSTOSA ..691-51 Judô de Cegos 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE MARILIA CRISTINY SILVA DE OLIVEIRA ..961-90 Judô de Cegos 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE MATHEUS ANASTACIO MOREIRA ..241-20 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Principal MS DOURADOS MAURO LINO ALVES PENA JUNIOR ..098-98 Atletismo Paralímpico 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE MICHELE APARECIDA FERREIRA ..571-31 Judô de Cegos 1º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE MONICA DAMAZIO DA CONCEICAO ..461-14 Boxe 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE NATHAN DE FREITAS RELIQUIAS ..131-68 Judô de Cegos 2º Lugar Individual Principal MS TRÊS LAGOAS PEDRO ELIAS BARROS TENORIO ..111-00 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Principal MS DOURADOS PEDRO SAMUEL GONCALVES DA SILVA ..831-24 Estilo Livre 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE RAFAEL CARLOS GONCALVES ..678-64 Pistola 2º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE RAFAEL FERREIRA MARTINS ..321-20 Judô de Cegos 2º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE RIVAIR SOUZA DA SILVA ..531-87 Boliche (CBDS) 1º Lugar Individual Principal MS DOURADOS ROSENEI HERRERA ..901-25 Atletismo Paralímpico 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE ROSENILDA AOYAMA ..941-68 Atletismo Paralímpico 1º Lugar Individual Principal MS DOURADOS SARA SILVA DOS SANTOS ..021-06 Judô de Cegos 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE VINICIUS HENRIQUE DOS SANTOS ..031-05 Atletismo Paralímpico 1º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE VITORIA SIQUEIRA ANDRADE ..451-01 Judô 3º Lugar Individual Principal MS CAMPO GRANDE ANA BEATRIZ MAGALHAES DIAS ..191-80 Atletismo Paralímpico 1º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE ANDRE LUIS BARROSO FILHO ..321-31 Bocha Paralímpica 1º Lugar Individual Intermediária MS TRÊS LAGOAS ARACI DANDARA SANTANA DA SILVA ..731-38 Carabina 2º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE ISABELLY GONCALVES RODRIGUES ..251-63 Atletismo 3º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE IZABELA BEZERRA BRAGA ..471-00 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Intermediária MS DOURADOS LARISSA BARROS DE OLIVEIRA ..911-65 Judô de Cegos 1º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE MILENA MARIA PEREIRA LEITE DEMARCO ..141-55 Judô 2º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE NATHALIA CAMILY GOMES DE ARRUDA ..551-96 Judô 2º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE NYCOLLAS RAFAEL PEREIRA LOPES ..511-39 Judô 3º Lugar Individual Intermediária MS DOURADOS PAULO GABRIEL DA SILVA ..691-18 Atletismo Paralímpico 1º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE ROBSON ADRIANO BARBOSA ..001-00 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Intermediária MS CAMPO GRANDE ANA CAROLINA AJALA SPESSOTO ..231-86 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS ITAPORÃ ANA CLARA PEREIRA LEITE DEMARCO ..241-18 Judô 2º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE ANDREY DA SILVA PISSINI KUTTERT ..251-38 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS ITAPORÃ ANIELLY RODRIGUES AGUIAR GAMA ..141-30 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS ITAPORÃ ARTUR TEIXEIRA CORREA ..507-95 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS DOURADOS BRUNO ALVES DA SILVA ..951-37 Atletismo Paralímpico 1º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE HEITOR ARRUDA DA SILVA ..621-97 Estilo Livre 2º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE LARA DA SILVA AMARAL ..771-05 Judô de Cegos 2º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE LUAN ALVES CABRAL ..041-80 Greco-Romana 1º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE LUCAS VIEIRA KANASHIRO ..451-06 Taekwondo (Kyorugi) 2º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE MARCIEL MARTINEZ GONCALVES ..171-86 Estilo Livre 1º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE MARCOS PAULO CORREA DA SILVA ..251-59 Judô 2º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE MARIANA PIVETA GIACHINI ..151-40 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS DOURADOS NALBERT DOS SANTOS LEMES ..961-74 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE PEDRO BARBOSA DORETO SILVA ..611-03 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS ITAPORÃ PEDRO LUCAS DOURADO DA SILVA ..211-01 Pista 1º Lugar Individual Iniciante MS COXIM RAFAELA ROCHA DA SILVA ..181-67 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE RICHARD AZEVEDO NEVES ..131-10 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE VINICIUS ANDRADE PACHECO ..918-97 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS CAMPO GRANDE VITORIA DA SILVA BARRETO ..121-41 Atletismo 1º Lugar Individual Iniciante MS TRÊS LAGOAS VITORIA DOS SANTOS MARTINI ..221-50 Judô 3º Lugar Individual Iniciante MS ITAPORÃ LUANA KELLY DO NASCIMENTO ..521-75 Basquetebol 2º Lugar Coletiva Intermediária MS TRÊS LAGOAS MILENA LAUANDA GONCALVES DE OLIVEIRA ..521-50 Handebol 1º Lugar Coletiva Intermediária MS CAMPO GRANDE ANA JULIA APARECIDA NUNES OLIVEIRA ..281-90 Basquetebol 3º Lugar Coletiva Iniciante MS PARANAÍBA ANDRE LUCAS GESSI DODERO ..101-89 Judô 1º Lugar Individual Base MS CAMPO GRANDE DANIEL COELHO DE CAMPOS ..841-60 Natação 3º Lugar Individual Base MS CAMPO GRANDE JOSE ANTONIO ESCOBAR DE ALMEIDA ..811-08 Atletismo 3º Lugar Individual Base MS PONTA PORÃ KEVIN TOBIAS AGUERO ..521-52 Atletismo 3º Lugar Individual Base MS PONTA PORÃ PAULO HENRIQUE MARQUES TELES ..341-80 Atletismo 1º Lugar Individual Base MS CAMPO GRANDE ANA JULIA SIMAS SANTIAGO ..411-79 Tênis de Mesa Paralímpico 3º Lugar Individual Estudantil MS CAMPO GRANDE ANTONIO JUNIOR VALDEZ PEREIRA ..001-94 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Estudantil MS CAMPO GRANDE BRENDA LAILA MEIRA DOS SANTOS ..371-23 Atletismo Paralímpico 2º Lugar Individual Estudantil MS DOURADOS

