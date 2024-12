Ministério Público da Suécia arquiva investigação de estupro contra Mbappé

Carla Andréa, com ge

A investigação de estupro contra o atacante Kylian Mbappé foi encerrada devido à falta de provas. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público sueco nesta quinta-feira (12).

Sem citar o nome do capitão da Seleção Francesa, a divulgação disse que a pessoa sob investigação "não foi notificada de nenhuma suspeita de crime".

O caso

Mbappé viajou à Suécia durante a pausa de jogos do Real Madrid para a Data Fifa, em outubro, depois de receber um convite do seu ex-colega de PSG, Nordi Mukieleh.

Mbappé e Mukiele teriam ido a uma festa na Discoteca V, em Estocolmo, e depois o atacante do Real Madrid se encontrou com uma mulher no Hotel Bank.

Segundo relatos da imprensa europeia na época, o nome do jogador foi citado em uma investigação do Ministério Público de Estocolmo, após denúncia de estupro e assédio sexual feita por uma mulher, que alega ter tido relações não consensuais com o jogador.

Quando questionado sobre o caso, Mbappé disse: "Nunca me senti envolvido".

