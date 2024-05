Morre Bill Walton, astro da NBA entre as décadas de 70 e 80

Morreu nesta segunda-feira (27) Bill Walton, lenda da NBA. Bicampeão da liga pelo Portland Trail Blazers e Boston Celtics, MVP (Jogador Mais Valioso da liga) e membro do Hall da Fama, o ex-atleta de 71 anos lutava já há algum tempo contra um câncer.

Walton chegou à NBA após brilhar no basquete universitário e foi fundamental para a conquista dos Blazers em 1977, ano em que liderou a liga em rebotes e também em bloqueios.

Nas finais, o Walton foi eleito o MVP. Em 1978, ele seguiu em alto nível e manteve o título. Por tudo o que fez pela franquia, o número 32, usado pelo ex-jogador, foi aposentado anos mais tarde.

Depois de atuar pelo San Diego e o LA Clippers por seis anos, Walton foi para os Celtics, onde voltou a ser campeão, em 1986. Atuando ao lado de Larry Bird e companhia, ele foi eleito o melhor sexto homem naquela temporada.

Ele se aposentou no ano seguinte, em 1987. Ao longo da carreira na NBA, Walton teve médias de 13,3 pontos e 10,5 rebotes.

