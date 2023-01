'Movimenta Campo Grande' está de volta a partir da próxima segunda-feira

Após o período de recesso, o projeto ‘Movimenta Campo Grande’ estará de volta à Capital a partir da próxima semana. Programado para ter início na segunda-feira (23), ação leva atividades esportivas para parques e praças gratuitamente no município.

Com realização da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), serão oferecidas 48 oficinas, com as mais variadas modalidades esportivas para a população. “São boas as expectativas para 2023: esperamos ultrapassar mais de um milhão em pessoas atendidas com nossas atividades e buscar apoio para realizar melhorias em parques e praças e assim, elevar a qualidade de atendimento. Começamos o ano já organizando a limpeza e manutenção. A população contribui com impostos e merece o retorno desses valores com esses serviços”, aponta Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.

Professor de ginástica funcional e capoeira´, Márcio da Silva Pinto, atende mais de 200 alunos no Parque do Soter e está ansioso para retornar com as atividades. “Estou animado e com vários planos de aulas novos e diferentes, onde poderei ajudar nossos alunos a alcançar os objetivos deles, tanto no prazer em fazer a atividade física, quanto melhorar sua qualidade de vida”.

Para este ano de 2023, o desafio da Fundação é dar continuidade à implementação das políticas públicas de esporte e lazer, buscando ampliar os locais de atendimento, o número de profissionais de Educação Física, a realização dos eventos esportivos, o financiamento de projetos com recursos do Fundo municipal de Esporte e Lazer.

Programa

O Movimenta tem o objetivo de ampliar o acesso ao esporte e lazer aos cidadãos com a oferta de atividades físicas e esportivas que contribuam no desenvolvimento da cultura esportiva e do lazer, valorizando a cultura local e oferecendo atividades que atendam às necessidades das comunidades, a partir de experiências que incentivem um estilo de vida ativo, o que contribui para o desenvolvimento humano e sustentável.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também