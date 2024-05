Mudança na regra de impedimento no futebol será apresentada à Ifab

O ex-técnico e ex-jogador francês, Arsène Wenger, sugeriu uma mudança na lei do impedimento, que foi aprovada em testes de campo realizados na Europa.

A sugestão de Wengner é acabar com a chamada "mesma linha". Pela nova proposta, que ganhou o apelido de "regra da luz do dia", só haverá impedimento quando o atacante estiver completamente à frente do defensor. Mesmo que só alguma parte do corpo do jogador esteja na mesma linha, a decisão seria validar o lance.

Atualmente, qualquer parte do corpo que seja válida para o jogo (menos mãos e braços) já é suficiente para a marcação do impedimento.

Wenger obteve resultados positivos nos testes em jogos de divisões inferiores na Suécia, Itália e Holanda nos últimos meses. Segundo o jornal inglês The Times, a mudança está pronta para ser apresentada à International Football Associaton Board (Ifab), responsável pela regulamentação do futebol no mundo.

Mudança na regra de impedimento (Reprodução)

