Mudanças: Pan-Americano 2027 não será mais em Barranquilla, na Colômbia

Escolhida como sede dos Jogos Pan-Americanos de 2027, Barranquilla, Cidade na Colômbia, não irá mais receber o maior evento esportivo das Américas daqui a três anos. Nessa quarta-feira (3), a PanAm Sports, entidade que tem o direito dos Jogos, comunicou que o Pan não será mais na cidade colombiana, escolhida em 2021.

Os colombianos não cumpriram várias cláusulas do contrato, informou a entidade com sede em Miami. "Não pagou as parcelas que precisa. O problema financeiro já era sabido desde a realização dos últimos Jogos, em Santiago, no Chile, em outubro passado", esclareceram.

Conforme noticiado pelo ge, a cidade de São Paulo já manifestou interesse em realizar o Pan de 2027. A candidatura da capital paulista estaria prevista para os Jogos continentais de 2031. No entanto, até hoje, São Paulo não oficializou qualquer candidatura, seja para 2027 ou 2031.

Segundo informações, uma decisão será tomada nas próximas semanas. Ainda não se sabe sequer se a escolha da próxima sede será por votação ou apenas com a escolha de uma cidade que queira assumir o Pan de 2027 no lugar de Barranquilla.

A cidade colombiana já divulgava o evento em redes sociais e fez parte da cerimônia de encerramento do Pan de Santiago, em novembro passado. Porém, Barranquilla não pagou duas parcelas de US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 45 milhões, no total) como garantia aos donos do Pan. A disputa é interna, entre o governo federal da Colômbia e a cidade. E nem mesmo as eleições municipais no fim do ano resolveram as pendências econômicas da candidatura.

Patrocinadora da Casa Brasil tanto em Santiago quanto em Paris, sede dos Jogos Olímpicos de 2024, a capital paulista aproveitou o evento de abertura do local organizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) para anunciar o 'desejo' de ser novamente a capital esportiva das Américas daqui a sete anos.

"Vai depender de muita coisa ainda, mas do que for possível, do que depender de São Paulo, nós estamos "listos", como dizem em espanhol", afirmou a secretária municipal de Relações Internacionais, Marta Suplicy, em Santiago.

"Panam Sports informa ao público que seu comitê executivo decidiu, por unanimidade, retirar a sede dos XX Jogos Pan-Americanos da cidade de Barranquilla, Colômbia. A resolução foi tomada após inúmeras quebras de contrato. Cabe destacar que no dia 19 de outubro, em reunião em Santiago do Chile e após receber uma carta oficial das autoridades colombianas datada de 25 de outubro, Barranquilla solicitou prorrogação dos prazos para poder cumprir o contrato.

A proposta foi aceita pela Panam Sports, com nova data de 30 dezembro de 2023 e 30 de janeiro de 2024. No entanto, dada a falta de resposta após o término do novo prazo, o Comitê Executivo da Panam Sports, em 3 de janeiro de 2024, assumiu a determinação inabalável em retirar o direito de ser a cidade-sede do evento continental em 2027.

A Panam Sports lamenta profundamente esta situação, mas a decisão foi tomada pensando no futuro do maior evento multiesportivo das Américas e nos atletas do continente".

