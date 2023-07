Mundial feminino: Brasil faz primeira atividade com bola na Austrália

O Brasil realizou a primeira atividade com bola na Gold Coast como parte da preparação para a Copa do Mundo de futebol feminino, que será disputada a partir de 20 de julho na Austrália e na Nova Zelândia. Nesta quinta-feira, a partir das 11h (horário local), a seleção comandada por Pia Sundhage treinou no campo do Resort Royal Pines.

Segundo a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta primeira semana a comissão técnica fará num cronograma de treinos controlando a carga das atividades das atletas.

“O primeiro treino de hoje foi uma introdução ao campo, as meninas estão vindo de um jet leg. Ontem fizemos um trabalho de academia, mas hoje fomos para o campo pra sentir a grama. Fizemos um aquecimento bem descontraído e com competição, trabalhando um pouquinho a qualidade de movimento, coordenação, e para ligar a cabeça. Fizemos também o monitoramento de carga desse treino, que é mais tranquilo, e no final fiz um trabalho individual com algumas meninas para exercitar um pouco mais o condicionamento físico, pois temos essas duas semanas para fazer isso antes da Copa do Mundo começar”, declarou a preparadora física da seleção brasileira, Ivi Casagrande.

Após esta atividade inicial, as atletas fizeram trabalho de força na academia do hotel. No cronograma de treinos da equipe, a seleção feminina realizará treinos nas próximas sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9). Na segunda-feira (10) o elenco ganha folga.

