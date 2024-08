"Não vou avisar a ninguém", disse Cristiano Ronaldo sobre aposentadoria

Em início de temporada no Al-Nassr, Cristiano Ronaldo se prepara para voltar a representar a Seleção de Portugal, que enfrenta a Croácia e a Escócia, em setembro, pela Liga das Nações.

Em entrevista ao canal NOW, o jogador disse que pretende seguir ajudando a Seleção de seu país e falou sobre a aposentadoria, visto que já está com 39 anos. "Quando deixar a Seleção não vou avisar a ninguém antes. Será uma decisão muito espontânea da minha parte, mas muito pensada também", afirmou.

Após a Eurocopa de 2024, muito se especulou sobre um possível fim de ciclo do jogador na Seleção Portuguesa. No entanto, Cristiano Ronaldo segue se colocando à disposição do técnico Roberto Martínez, que divulgará a lista de convocados na próxima sexta-feira (30).

CR7 também revelou planos para quando pendurar as chuteiras. "Na minha mente, neste momento, não passa a ideia de ser treinador de nenhuma equipe. Não vejo o meu futuro passando por aí. Me vejo fazendo outras coisas, fora do futebol, mas o futuro só Deus sabe", finalizou.

