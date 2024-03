NÃ¡utico da Capital tem bom desempenho na "GO CUP"

Campo Grande foi representado no maior torneio de futebol infantil do mundo, a 10ª GO CUP em Goiânia pelas categorias do Náutico-MS.



O torneio que aconteceu de 23 a 30 de março reuniu mais de 357 times do mundo inteiro sendo que as categorias Sub09,Sub11 e Sub12 do Náutico ficaram entre os 16 melhores times bases da Série Ouro.



Após chamarem a atenção, os atletas sul-mato-grossenses foram convidados para testes de times como: Grêmio, Flamengo, Vasco, Corinthians e Atlético MG.



O time que tem o diferencial de ser um Centro de Treinamento de Atletas, com foco no desenvolvimento profissional de cada aluno, promete aumentar o número de polos em Campo Grande em 2024.



A novidade é que a ampliação já começou pelo Círculo Militar e as inscrições estão abertas. Acesse as páginas no

Instagram @nautico.futsal @nauticooficialms ou através dos números (67) 9 9646-3100 para futsal e (67) 9 9279-4537 para campo.

