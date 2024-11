Nevou! Neymar muda visual mas sofre lesão em partida pelo Al-Hilal

Nesta segunda-feira (04), Neymar voltou à campo para o seu segundo jogo após ficar um ano parado por conta de uma lesão no joelho. O brasileiro participou por 30 minutos da vitória do Al-Hilal por 3 a 0 sobre o Esteghlal, pela Champions League da Ásia.

O brasileiro aproveitou a oportunidade para apresentar o seu novo visual, o famoso "nevou". O nevou é um estilo que consiste em descolorir o cabelo até ficar quase branco. O procedimento é feito com descolorante e água oxigenada, e pode levar de 30 a 60 minutos.

A cor de cabelo já foi usada pelo atacante em outras ocasiões. Neymar estava com os fios naturais até a descoloração.

Escreva a legenda aqui

Porém, algo chamou mais a atenção dos fãs do que a cor do cabelo de Neymar. O jogador teve que deixar o campo após sentir dores na parte posterior da coxa direita.

Neymar começou o jogo no banco de reservas, mas entrou aos 12 minutos do segundo tempo. O brasileiro substituiu Al-Hamdan. O brasileiro saiu pela linha de fundo após tentar dominar um passe de Marcos Leonardo e sentir a coxa. Ele foi atendido pelos médicos já fora do gramado, e acabou substituído por Al-Qahtani.

Caso se recupere à tempo, Neymar deve voltar a campo no dia 26 de novembro. Neste dia, o Al-Hilal enfrentará o Al Sadd, do Qatar, pela quinta rodada da Champions da Ásia. O brasileiro não está inscrito no Campeonato Saudita e, por isso, ficará todo esse tempo sem atuar.

Sem o camisa 10, o Al-Hilal volta a jogar na próxima sexta-feira (08). A equipe vai enfrentar o Al-Ettifaq, às 10h45 (horário de Mato Grosso do Sul), pela 10ª rodada do Campeonato Saudita.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também