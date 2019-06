Neymar está fora da Copa América

Matheus Henrique, com informações do GE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (6), anunciou o corte do jogador Neymar na Copa América, após lesão sofrida no amistoso da ultima quarta-feira (5) entre Brasil e Catar, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Foi constatado um rompimento no ligamento do tornozelo direito do atacante.

A lesão encerra um período atribulado como nunca na carreira do atacante. Desde que se apresentou à Seleção, no dia 25 de maio, Neymar precisou lidar com uma série de problemas, desde o comunicado do técnico Tite de que ele não seria mais capitão até o mais grave de todos eles, a acusação de estupro registrada numa delegacia em São Paulo, no último dia 31.

Tite tem até a noite da próxima quinta-feira (13), véspera da estreia contra a Bolívia, para convocar um substituto. O procedimento exige que os exames sejam enviados à Conmebol para que a organizadora da Copa América possa validar a lesão e, só então, permitir a inscrição de um novo jogador. No amistoso de ontem, Neymar foi substituído por Everton, candidato a ficar com sua vaga de titular daqui para frente.

Na sexta-feira, estava programado um depoimento na delegacia de crimes virtuais, no Rio de Janeiro, sobre o conteúdo do vídeo postado pelo jogador nas redes sociais, com fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro, mas não se sabe se a programação será mantida.

Deixe seu Comentário

Leia Também