Neymar participarÃ¡ da abertura da final do PaulistÃ£o levando a taÃ§a

A final do Campeonato Paulista começará a ser disputada hoje, com a partida de ida entre o Santos, mandate do jogo, e o Palmeiras, às 17h (horário de Mato Grosso do Sul).

O jogo acontece na Vila Belmiro, e quem entrará em campo carregando a taça da competição será Neymar. Ex-jogador do Santos e campeão do Paulistão com o Peixe nos anos de 2010, 2011 e 2012, até ir para o Barcelona, ele tem visitado a casa do clube como parte de uma reaproximação entre sua família e o time paulista, que sonha com o retorno do craque para uma segunda passagem pela equipe. Há também boatos de que o jogador do Al-Hilal comprará a entidade.

A entrada de Neymar com a taça fará parte da cerimônia de abertura do jogo, organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Esta será a terceira vez que Neymar visita a Vila Belmiro desde 2023.

O jogo de volta da final do Paulistão acontece no dia 7 de abril, mas na casa do Palmeiras, o Allianz Parque.

