Neymar fará sua reestreia pelo Santos na próxima quarta-feira

Após 12 anos atuando no futebol europeu e no Oriente Médio, Neymar está pronto para reestrear pelo Santos. O técnico Pedro Caixinha confirmou que o camisa 10 estará em campo na próxima partida do Peixe, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (5), válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

A data coincide com o aniversário do jogador, que completará 33 anos no dia do jogo. A confirmação da estreia veio após a vitória santista por 3 a 1 sobre o São Paulo, na última rodada do Paulistão.

Segundo Caixinha, Neymar se juntará ao elenco na segunda-feira (3) para os treinamentos antes da partida. “Ele vai jogar na quarta-feira. Esperamos que ele possa se juntar ao grupo na segunda-feira, para ter esse processo de treino. Já falamos com ele, para que tenha esse espaço de treino e possa estar conosco”, disse.

Neymar foi apresentado oficialmente ao torcedor santista na última sexta-feira (31), em uma grande festa na Vila Belmiro. A recepção contou com milhares de torcedores, fogos de artifício e um discurso emocionante do jogador, que retorna ao clube que o revelou para o futebol mundial.

A partida contra o Botafogo acontecerá em Ribeirão Preto, e a previsão do tempo indica possibilidade de chuvas e tempestades no horário do jogo, com temperaturas variando entre 20°C e 32°C.

Próximos jogos do Santos (horário de Mato Grosso do Sul:

Botafogo-SP (C) - 05/02, 20h35 - Campeonato Paulista

Novorizontino (F) - 09/02, 15h - Campeonato Paulista

Corinthians (C) - 12/02, 20h35 - Campeonato Paulista

