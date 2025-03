Neymar lamenta corte da SeleÃ§Ã£o: "Resolvemos nÃ£o me arriscar"

Neymar lamentou o corte da Seleção Brasileira por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda. O craque fez uma postagem nas redes sociais nessa sexta-feira (14), mostrando frustração pelo problema físico.

"Parecia tão perto a volta, mas infelizmente não vou poder vestir a camisa mais pesada do mundo neste momento!", escreveu o craque.

"Tivemos longas conversas e todos sabem a vontade que eu estava de voltar, mas entramos em um consenso e resolvemos não me arriscar e poder me preparar melhor para zerar totalmente a lesão. Faz parte do processo", completou ele.

De acordo com o Peixe, Neymar não tem prazo para retornar aos treinamentos no campo e, com a manutenção do problema após uma semana de tratamento, seguirá cumprindo uma rotina na fisioterapia do CT Rei Pelé e em casa com os profissionais que trabalham para ele.

O problema no músculo posterior da coxa esquerda tirou o craque da lista de convocados da seleção brasileira para jogos das Eliminatórias nos dias 20 e 25 de março, contra Colômbia e Argentina. Ele teve o corte anunciado nesta sexta-feira.

Depois do jogo contra o Corinthians, disputado em 9 de março, na Neo Química Arena, o técnico Pedro Caixinha e o CEO do clube, Pedro Martins, falaram sobre Neymar ter sido preservado do duelo por ter apenas um incômodo na região, evitando uma possível lesão.

Durante a semana, Neymar passou por uma ressonância magnética, acompanhado do médico Maurício Zenaide, que diagnosticou a manutenção do problema.

Confira a nota oficial divulgada pelo Santos:

"Atualização do quadro clínico de Neymar Jr:

Na última quinta-feira (6) foi identificado um edema na região posterior da coxa esquerda de Neymar Jr, fato que o tirou da partida semifinal do Paulistão, e depois de realizar novo exame de controle foi identificado a manutenção da lesão muscular (sem rutura de fibras). O diagnóstico do Departamento Médico é que ele deve permanecer em tratamento clínico nos próximos dias.

A precaução com relação a este processo de recuperação ocorre em virtude do longo período sem atividade de alta intensidade do atleta, fato que ressalta a necessidade de um cuidadoso protocolo de prevenção para a retomada de um novo ciclo de treinamentos e jogos."

