Neymar passa Pelé e se torna maior artilheiro da história da Seleção Brasileira

Os dois gols marcados por Neymar na noite de ontem (8), na vitória por 5 a 1 contra a Bolívia, o fizeram assumir a artilharia histórica da Seleção Brasileira. Ele chegou aos 79 gols em jogos oficiais com a amarelinha e ultrapassou Pelé, que marcou 77 ao longo da carreira.

Vale ressaltar que, os cálculos feitos pela Fifa não reconhecem 18 gols feitos pelo Rei do Futebol e, por isso, o jogador do Al-Hilal chegou ao topo da lista. A CBF ainda considera Pelé como líder, com 95 gols.

A quebra de recorde veio com o gol marcado no segundo tempo, o quarto da goleada brasileira sobre os bolivianos. Poderia até ter vindo antes, quando Neymar perdeu um pênalti no começo da primeira etapa. De qualquer forma, a partida já entrou para a história do jogador e da Seleção.

Ao final da partida, Neymar ainda fez o quinto para dar números finais ao jogo disputado no Mangueirão, em Belém.

Neymar estreou na Seleção em 2010, e fez ontem sua 125ª partida pela equipe brasileira. Convocado por Fernando Diniz para as primeiras partidas das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, o camisa 10 inicia seu quarto ciclo e segue sendo uma referência técnica no futebol brasileiro.

Confira a artilharia histórica da seleção brasileira:

- Neymar: 79;

- Pelé: 77;

- Ronaldo: 62;

- Romário: 55;

- Zico: 48.

