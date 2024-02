Presença de Taylor Swift "movimenta" futebol americano

Ontem (11), aconteceu mais um Super Bowl, a final do campeonato da National Football League (NFL), com vitória do Kansas City Chiefs por 25 a 22 em cima do San Francisco 49ers. É o segundo ano consecutivo que a equipe do Kansas vence o campeonato. Mas nesse ano, uma torcedora atraiu todos os holofotes dos jogos do time, Taylo Swift.



A cantora começou a namorar o Tight End dos Chiefs, Travis Kelce em setembro de 2023. Com isso, Taylor passou a ir em quase todos os jogos do namorado, fazendo com que os jornais de esportes falassem dela, e que as câmeras focassem nela.



Quatro vezes campeã do Grammy, ela conseguiu fazer com que seus fãs começassem a acompanhar o futebol americano, um esporte não muito assistido fora dos Estados Unidos. E no Super Bowl LVIII não foi diferente.



No evento que contou com o show de Alicia Keys e Usher, Taylor bebeu cerveja, roeu as unhas e desceu para o gramado para comemorar a vitória com Kelce. A presença da cantora impulsinou a audiência do Super Bowl, que tem expectativa de bater 115,1 milhões, número de audiência do ano passado.



Além do Futebol Americano, Taylor já mostrou que é capaz de movimentar a economia de cidades. A Filadelfia abrigou alguns shows da turnê “The Eras Tour” da cantora e, segundo a autoridade monetária, o aumento relevante nas receitas dos hotéis locais foi causado pelas apresentações da cantora. No Brasil, o IBGE também citou a norte-americana nas justificativas para o aquecimento do setor de serviços em novembro de 2023, impulsionando a atividade de restaurantes, bares, hotéis e transporte de pessoas.



Involuntáriamente, a "loirinha", como é chamada pelos fãs, movimentou a publicidade do Super Bowl, que já contou com figuras importante nas propagandas, como o jogador de futebol Lionel Messi.

