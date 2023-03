Oficinas aquÃ¡ticas no Parque Ayrton Senna estÃ£o de volta

A Funesp (Fundação Municipal de Esportes) retornou esta semana com a programação das oficinas de aulas aquáticas do Programa Movimenta Campo Grande, nas piscinas públicas do Parque Ayrton Senna, localizado na região do Aero Rancho. As oficinas acontecem duas vezes na semana, sendo terça e quinta ou quarta e sexta-feira, com duração de 45 minutos.

As oficinas oferecem aulas para crianças, adultos e PCDs. O objetivo é nortear as ações dos agentes sociais de esporte e lazer que atuam nas oficinas das respectivas modalidades oferecidas, visando contribuir para o desenvolvimento integral do participante, na perspectiva do esporte de formação.

A ação ainda tem a intenção de promover a modalidade de forma artístico-recreativo e possibilitar o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos da cidade. As turmas são organizadas de forma mista.

Para participar das aulas, o interessado passa por um teste, previamente agendado com o agente social responsável pela oficina, que determina qual a turma o participante fará parte.

As aulas de natação do infantil estão divididas em: natação infantil (adaptação 1 e 2 – 5 alunos), natação infantil II (nível 1, 2 e 3 – 10 alunos), natação Adulto (12 a 15 alunos) e hidroginástica (35 alunos).

Nas aulas de natação adulta, as turmas são divididas em natação nível adulto I e II, organizadas de maneira mista (masculino e feminino) e pessoas com deficiência. A faixa etária mínima para participar é de 16 anos, conforme conhecimento de nado e técnica.

No nível I são trabalhadas as seguintes habilidades: Controle da respiração em meio aquático. Flutuação em geral fazendo com que o aluno não afunde, tendo o controle corporal sem ajuda de materiais auxiliares (flutuadores ou pranchas); Propulsão de deslizamento, frontal, e decúbito dorsal, para desenvolvimento dos movimentos de nado e braçada de crawl e costas.

No nível II, os alunos terão contato com nado peito completo; Nado borboleta completo; Virada do Nado Peito e Borboleta; Virada Olímpica (Nado Livre e Costas) e Saída de ponta (saída do bloco de partida).

O Parque conta com três piscinas, pista de atletismo de padrão internacional onde foram aplicados mais de seis mil metros de lona emborrachada, importada da Alemanha. A pista foi inaugurada em fevereiro de 2020.

Uma das alunas na aula de natação - Foto: Prefeitura de Campo Grande

